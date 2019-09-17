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إغلاق مراكز الاقتراع فى انتخابات الكنيست الإسرائيلى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:05 م
إغلاق مراكز الاقتراع فى انتخابات الكنيست الإسرائيلى انتخابات الكنيست
أ ش أ

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أغلقت مراكز الاقتراع فى انتخابات الكنيست بإسرائيل أبوابها، حيث تشير الاستطلاعات الأولى إلى تقارب النتائج بين حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق بينى جانتس.

وحسب استطلاع لرأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته اليوم الثلاثاء، القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلى، فإن تحالف "أزرق أبيض" بقيادة جانتس، سيحصل على 33 مقعدا من أصل الـ 120 فى الكنيست، مقابل 31 لحزب "الليكود" الذى يقوده نتنياهو.

وحصلت أحزاب اليمين -بدون حزب ليبرمان- على 58 مقعدا وأحزاب الوسط والعرب على 54 بحسب عينة تلفزيونية للقناة الإسرائيلية 11.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن المقابلات التى يجريها رئيس حكومة الاحتلال مع عدد من وسائل الإعلام وقيامه بدعاية انتخابية، تعتبر خرقا واضحا لقانون الانتخابات المعمول به.

وأوضحت اللجنة أنه فى حال تلقيها شكوى خطية بهذا الخصوص فإن رئيس اللجنة القاضى حنان ملتسر، مخول صلاحية فرض غرامات مالية مغلظة على وسائل الإعلام التي قامت بنشر التصريحات وعلى حزب الليكود.

بدوره، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إنه "يتم بذل جهود جبارة لضمان عدم تزوير نتائج الانتخابات".


نتنياهو

الكنيست

انتخابات الكينست

اسرائيل

اخبار اسرائيل

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