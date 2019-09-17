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إطلاق منصة دبى الاقتصادية التوعوية بمطار الإمارة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:55 م
إطلاق منصة دبى الاقتصادية التوعوية بمطار الإمارة اقتصادية دبى
محمد عبد المجيد

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دشنت اقتصادية دبى، متمثلة فى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، منصتها التوعوية فى مطار دبى، وتستهدف هذه المبادرة القادمين والعابرين عبر مطار دبى، لاستقبال ملاحظاتهم والاستفسارات العامة حول حماية المستهلك وحماية الأعمال التجارية.
 
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، تسعى اقتصادية دبى من خلال هذا التوجه إلى حفظ كافة الحقوق، وتعميم الشفافية والحيادية فى عمليات البيع والشراء، ورفع ثقة الزوار بتجارة التجزئة بإمارة دبى ودولة الإمارات على وجه العموم.
 
وقال عبدالله الشحى نائب المدير التنفيذى لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك فى اقتصادية دبى، تعد هذه المبادرة واحدة من المهام الرئيسية للقطاع والهادفة إلى تعزيز ثقة المستهلكين والتجار من مختلف الجنسيات بالبيئة الاقتصادية فى إمارة دبى، الأمر الذى يساهم بدوره فى دعم القوة الشرائية بأسواق التجزئة، ويعمل ذلك على رفع مستوى التنافسية فى توفير الخدمة والجودة المتميزة المقدمة للمستهلكين، وتعزيز الحركة الاقتصادية والتعاملات التجارية فى دولة الإمارات وإمارة دبى بشكل خاص.
 
وأكد الشحى، حرص اقتصادية دبى على تنويع قنوات التواصل مع الجمهور وخاصة زوار دبى والمقيمين فيها، والعمل على حماية حقوقهم خلال فترة تواجدهم فى دبي، أو خارج الدولة فى حال قاموا بأى عملية شرائية أو تعامل تجارى فى الإمارة، مشيراً إلى أن الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين المحتملين، يفعل مبدأ تطبيق العدالة فى جميع العمليات الشرائية التى تقام بين المستهلكين والتجار.
 
وأضاف، "تتم توعية زوار إمارة دبى فى المطار من خلال موظفى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حيث يعمل الفريق على توزيع المنشورات التوعوية الخاصة بالمستهلك والتجار إلى جانب توضيح آلية تسجيل الشكاوى الخاصة بالمستهلك والأعمال، عبر تحميل (تطبيق مستهلك دبى)، الذى من الممكن تحمليه على الهواتف الذكية، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الزوار العامة التى تشكلت حول كيفية استرداد الحقوق خارج دولة الإمارات، وعن دور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك فى حماية التجار والمستهلكين، وعملية تنظيم مزاولة النشاط الاقتصادى فى دبى".
 

الامارات

دبى

مطار دبى

اقتصاد دبى

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