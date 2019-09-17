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إصابة 4 أشخاص بينهم طفل فى حادثى سير بمحافظة بنى سويف

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:06 م
إصابة 4 أشخاص بينهم طفل فى حادثى سير بمحافظة بنى سويف حادث - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب أربعة أشخاص بينهم طفل اليوم الثلاثاء، فى حادثى سير بمحافظة بنى سويف،  حيث أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، بالقرب من قرية كوم أبو راضى التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء ذكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بالقرب من قرية كوم أبو راضى، مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف، إلى موقع البلاغ لإسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفى المركزى بمدينة الواسطى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى، إسماعيل محمد صالح 22 سنة مصاب بجرح قطعى بالجبهة وسحجات بالجسم، وسارة احمد عويس 21 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتم تقديم الإسعاف الأولية لهم تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف.

كما أصيب مدرس وطفله اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمه توك توك بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

وتلقى اللواء ذكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة ووقوع مصابين، وهرعت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين للمستشفيات لاستكمال العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى عصام صلاح الدين عبد الرسول 53 سنة مقيم مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل ويعمل مدرس مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى وطفله عبدالله 10سنوات مقيم ذات العنوان طالب ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

 


بنى سويف

أمن بنى سويف

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