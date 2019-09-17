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إصابة 18 شخصا فى انقلاب سيارة محملة بالعمال الزراعيين بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:41 م
إصابة 18 شخصا فى انقلاب سيارة محملة بالعمال الزراعيين بصحراوى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 18 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة .

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم منهم 2 فى حالة حرجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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عمالة زراعية

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