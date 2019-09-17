إصابة 18 شخصا فى انقلاب سيارة محملة بالعمال الزراعيين بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 18 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة .

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم منهم 2 فى حالة حرجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.