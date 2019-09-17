إصابة شخصين فى اصطدام سيارة بـ4 لوحات إعلانات بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة نقل بلوحات إعلانية ضخمة بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوى، ما تسبب فى توقف حركة المرور نحو نصف ساعة.

تلقى اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً يفيد اصطدام سيارة نقل بلوحات إعلانية بمدخل الإسكندرية الصحراوى بمنطقة محرم بك.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة محرم بك والمرور ومسئولى حى وسط الإسكندرية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة وأحد مرافقيه وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ويجرى تسيير حركة المرور بعد توقفها نحو نصف ساعة من خلال الاستعانة بعدد من الأوناش العاملة بمشروع الداون تاون لرفع اللوحات الإعلانية.