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إصابات فى خروج قطار عن القضبان فى "هونج كونج"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:55 ص
إصابات فى خروج قطار عن القضبان فى "هونج كونج" قطار هونج كونج
محمد عبد المجيد

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خرج قطار عن مساره، خلال ساعة الذروة الصباحية فى هونج كونج، اليوم الثلاثاء، حيث أفادت قناة (تى فى بي) التلفزيونية المحلية بوقوع عدد غير محدد من الإصابات.
 
و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، وذكرت محطة "آر تى إتش كى" أن سبب خروج القطار عن مساره غير معروف حاليا، ويجرى مسئولو السكك الحديدية والشرطة تحقيقات فى موقع الحادث.
 
وأظهرت لقطات تلفزيونية، مجموعة من أبواب القطار مدمرة عندما انحرف فجأة عن مساره.
 
وشوهد مئات الركاب، وهم يخرجون من القطار ويمشون عبر القضبان.
 
وتأثرت محطات أخرى بالحادث، حيث تم تجميد رحلات القطارات لمدة تصل إلى 30 دقيقة إلى جانب تأخير شديد فى وصول الرحلات.
 

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