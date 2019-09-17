سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى مدينة نصر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:36 ص
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى مدينة نصر سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة ثان مدينة نصر، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح  لسرقته 4 دراجات بخارية.
 
اعترف المتهم  بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 3 دراجات نارية بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وأقر بتصرفه فى الرابعة بالبيع.
 
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه بالسرقة، وبيعها لأحد تجار المواد المخدرة بمنطقة الصف بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط قسم شرطة مدينة نصر ثان، بضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، سبق اتهامه فى قضية "سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "ضرب"، قيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة عزبة العرب بدائرة القسم.
 

قسم ثان مدينة نصر

عقوبة سرقة الدراجات النارية

سرقة دراجة بخارية

جريمة سرقة

السرقة فى مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة