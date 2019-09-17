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أمن المنافذ يحبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:15 م
أمن المنافذ يحبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة هجرة غير شرعية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
 
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 6 قضايا تهريب، ضبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – أمتعة شخصية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (خمسمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وستون جنيهاً ).
 
 
وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 1160 قرص مخدر، وضبط (51) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح ، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى ، إنتهاء فترة التصريح ، سرقة)، و(1092) مخالفة مرورية متنوعة.
 
 
وتمكنت الحملات الأمنية من تنفيذ (331) حكم قضائى متنوع، وضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

جهود المنافذ

تهريب

هجرة غير شرعية

مخدرات

امن المنافذ

تزوير مستندات

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