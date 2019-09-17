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أمريكا تحاكم عميلا استخباراتيا سابقا بسبب نشر مذكراته دون مراجعة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:38 م
أمريكا تحاكم عميلا استخباراتيا سابقا بسبب نشر مذكراته دون مراجعة العميل السابق فى الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن
بيشوى رمزى

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قالت وزارة العدل الأمريكية أنها تحاكم العميل السابق فى الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن باتهامات ترتبط بانتهاكه لاتفاقات عدم الإفصاح، التى سبق وأن وقعها مع الإدارة.

وأوضحت أن سنودن نشر مذكرات دون تقديمها للمراجعة من قبل السلطات المختصة فى انتهاك للاتفاقيات التى وقعها مع وكالة الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية.

وأضافت أنها سوف تسعى إلى استرداد كافة العائدات المرتبطة بمبيعات الكتاب، إلا أنها أكدت أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقييد عملية التوزيع.

 

أمريكا

الاستخبارات الأمريكية

إدوارد سنودن

الإدارة الأمريكية

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