ألاعيب إخوانية.. "المرزوقى" يعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس فى جولة الإعادة

فى محاولة لإيجاد موطئ قدم بالمشهد السياسى فى تونس، أعلن المنصف المرزوقى القيادى بجماعة الإخوان دعمه للمرشح المتأهل لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية التونسية، الفقيه القانونى قيس سعيد، وذلك بعدما حصل المرزوقى على 3% فقط من أصوات الناخبين.
وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر المرزوقى تدوينة قال فيها: "أعلن دعمى الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد فى الدور الثانى للانتخابات الرئاسية انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور وتواضعا أمام حكم الشعب، راجيا أن يتم الدور الثانى فى أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بارادة الناخبين".
وحصل مرشح جماعة الإخوان الصريح فى الانتخابات التونسية، عبد الفتاح مورو 12.9% ليخرج من الجولة الأولى من السباق الرئاسى الذى تأهل لجولة إعادته كلا من قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروى.
وكانت الهيئة قد أعلنت منذ قليل تأهل كلاً من رجل القانون الدستورى قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروى المحبوس على ذمة قضايا مالية، إلى جولة الإعادة من الانتخابات، بعد حصول الأول على 18.4% من أصوات الناخبين، مقابل 15.6% حصدها القروى.
ونبيل القروى هو إعلامى متخصص فى صناعة الإعلانات بشركاته المعروفة في هذا المجال، ومدير التلفزيون الخاص "نسمة" الذى عرف من خلاله كيف يصنع لنفسه تاريخ فى العمل العام. فيما يعد قيس سعيد، الحاصل على النسبة الأعلى من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى من رموز القانون الدستورى فى تونس، وهو من مواليد عام 1958 بتونس العاصمة وسبق له المساهمة فى إعداد مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، إلى جانب تدريسه فى عدد من الجامعات التونسية.
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