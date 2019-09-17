أسقف الولايات المتحدة يحاضر باجتماعات الخدام والشباب خلال زيارته للسويد

كتب أسامة عبد الحميد

زار نيافة الأنبا يوسف، أسقف جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع دولة السويد واستقبله نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، حيث حاضر فى عدد من اجتماعات الخدام والشباب وكذلك اجتماعات الأسرة بكنائس السويد.

وفى سياق آخر صلى الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا، أمس الإثنين، القداس بكنيسة السيدة العذراء بچنيف، سويسرا، الذى يوافق عيد استشهاد القديسة فيرينا.

وعقب صلاة الصلح قام برسامة (تكليف بالخدمة) مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة فى رتبتى إبصالتس (مرتل) وأجنسطس (قارئ).







