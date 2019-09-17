سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

أسقف الولايات المتحدة يحاضر باجتماعات الخدام والشباب خلال زيارته للسويد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:14 م
أسقف الولايات المتحدة يحاضر باجتماعات الخدام والشباب خلال زيارته للسويد جانب من محاضرات الأنبا يوسف باجتماعات الخدام والشباب بالسويد
كتب أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار نيافة الأنبا يوسف، أسقف جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع دولة السويد واستقبله نيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، حيث حاضر فى عدد من اجتماعات الخدام والشباب وكذلك اجتماعات الأسرة بكنائس السويد.

وفى سياق آخر صلى الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا، أمس الإثنين، القداس بكنيسة السيدة العذراء بچنيف، سويسرا، الذى يوافق عيد استشهاد القديسة فيرينا.

 وعقب صلاة الصلح قام برسامة (تكليف بالخدمة) مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة فى رتبتى إبصالتس (مرتل) وأجنسطس (قارئ).

 

 

 

 

 

70376703_2506564509381672_5777159315848691712_o
 

 

70480544_2506564322715024_4815742830943141888_o
 

 


الأنبا يوسف

باجتماعات

الخدام

الشباب

للسويد

صلاة الصلح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يدعو الشباب للاشتراك بمعسكر كنيسة الفجالة لخدمة الفقراء.. فيديو

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:44 ص

أسقف المنيا مكذبًا خبر مقتل كاهن: الآباء جميعًا بخير وتجنبوا الشائعات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:27 ص

الأنبا لوقا يرسم شمامسة جدد لكنيسة العذراء فى چينيف بسويسرا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:15 ص

بعد هجومه على اللاهوتين الجدد.. هل يرتدى الأنبا رافائيل قناع الرجل الحديدى؟

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:28 ص

كلية اللاهوت الإنجيلية تبدأ العام الدراسى الجديد الأحد المقبل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو.. وتغريم المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو.. وتغريم المتأخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة