أسقف المنيا مكذبًا خبر مقتل كاهن: الآباء جميعًا بخير وتجنبوا الشائعات

كتبت سارة علام

نفى الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، ما نشرته أحد الصفحات القبطية عن مقتل كاهن بالمنيا، مؤكدًا أن جميع الآباء الكهنة بخير، وأن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة.



وطالب أسقف عام المنيا، جموع الأقباط بعدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة الرجوع للمطرانية، قبل تداول مثل تلك الأخبار التى تتسبب فى البلبلة.



فيما جدد القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية تأكيدات أسقف عام المنيا ونشر بيانًا شدد فيه على أن كافة كهنة الكنيسة القبطية فى مصر بخير ولم يصب أحدهم أي مكروه مطالبًا الجميع توخى الدقة والحذر عند تداول مثل تلك الأخبار.





