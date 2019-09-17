أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ180.75 ريال سعودى

كتبت سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-9- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية من "عيار 24" نحو 180.75 ريال سعودى مقابل 48.18 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :



سعر الذهب عيار 24 بنحو 180.75 ريال بما يعادل $48.18

سعر الذهب عيار 22 بنحو 165.68 ريال بما يعادل $44.17

سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.16 ريال بما يعادل $42.16

سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.56 ريال بما يعادل $36.14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.44 ريال بما يعادل $28.11

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.37 ريال بما يعادل $24.09

سعر أوقية الذهب بنحو 5,621 ريال بما يعادل $1,498

سعر جنيه الذهب بنحو 1,265 ريال بما يعادل $337.27

سعر كيلو الذهب بنحو 180,745 ريال بما يعادل $48,180