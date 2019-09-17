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أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ180.75 ريال سعودى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:47 ص
أسعار الذهب فى السعودية.. وعيار 24 بـ180.75 ريال سعودى محلات الذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-9- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية من "عيار 24" نحو  180.75 ريال سعودى مقابل 48.18 دولار أمريكى .

               

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :
 

سعر الذهب عيار 24   بنحو  180.75 ريال      بما يعادل  $48.18

سعر الذهب عيار  22   بنحو  165.68 ريال      بما يعادل  $44.17

سعر الذهب عيار 21   بنحو  158.16 ريال      بما يعادل  $42.16

سعر الذهب عيار 18   بنحو  135.56 ريال      بما يعادل  $36.14

سعر الذهب عيار 14    بنحو  105.44 ريال      بما يعادل  $28.11

سعر الذهب عيار 12    بنحو 90.37 ريال        بما يعادل  $24.09

سعر أوقية الذهب       بنحو  5,621  ريال        بما يعادل  $1,498

سعر جنيه الذهب       بنحو 1,265 ريال        بما يعادل  $337.27

سعر كيلو الذهب      بنحو 180,745 ريال     بما يعادل  $48,180


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اخبار الاقتصاد

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