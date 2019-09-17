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أبو الغيط يدعو إلى ضرورة حماية مصالح الأطراف الثلاثة فى مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:34 م
أبو الغيط يدعو إلى ضرورة حماية مصالح الأطراف الثلاثة فى مفاوضات سد النهضة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط
أ.ش.أ

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طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إثيوبيا، بأن تتسلح بالمرونة وبما يحمى مصالح الأطراف الثلاثة، فيما يخص مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن هذا الموقف، هو نفس الموقف الذى طرحه وزراء الخارجية العرب فى نقاشهم فى الجلسة المغلقة خلال اجتماع وزراء الخارجية فى 10 سبتمبر الجارى.

وقال أبو الغيط، فى مؤتمر صحفى عقده فى ختام زيارته إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، إنه أثناء اجتماعات مجلس وزراء الجامعة العربية، وفى إطار جلسة مشاورات مغلقة قاصرة على الوزراء ورؤساء الوفود، طرح وزير خارجية مصر سامح شكرى، الموقف من خلال رؤية مصر، معبرا عن إحساس القاهرة بأن الجانب الآخر لا يتفاوض بالقدر المطلوب من الإخلاص، وأن لديه قدر واضح من التشدد.

وأضاف: "قال وزير الخارجية المصرى، إنه ينوى فى اللحظة المناسبة أن يقدم تقريرا إلى وزراء الخارجية العرب، وما لاحظته وتحدثت به أن كافة الوزراء العرب تحدثوا بأكبر قدر من الفهم والدعم للرؤية المصرية – السودانية، باعتبارهما دولتي المصب، وطالبوا فى هذا النقاش المغلق بأن الجانب الأثيوبى يتسلح بالمرونة وما يحمى مصالح الأطراف الثلاثة".


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سامح شكرى

السودان

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