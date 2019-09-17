أبرز 5 قضايا على مائدة "التعليم" مع انطلاق العام الدراسى.. تعرف عليها

تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الوقت الحالى على وضع حلول لأكثر 5 قضايا أهمية مع دخول العام الدراسى الجديد، اليوم السابع يرصد فى التقرير التالى هذه القضايا وتأثيرها على العام الدراسى الجديد.

1- العجز الكبير فى أعضاء هيئة التدريس، حيث تعانى بعض المدارس من وجود عجز فى تخصصات مختلفة، خاصة مع تكليف اثنين من المعلمين فى قاعات رياض الأطفال فى النظام الجديد للتعليم، وتبحث الوزارة عن حلول كثيرة لسد العجز فى المعلمين على رأسها تكليف خريجات كليات التربية بأداء الخدمة العامة داخل المدارس التى يوجد فيها عجز، إضافة إلى بحث إمكانية الاعلان عن مسابقة تعاقدات خلال الفترة المقبلة.

2- الكثافات الطلابية، تعتبر الكثافة من أبرز القضايا المرهقة فى المدارس وصداع فى رأس التعليم بسبب وصول الكثافات إلى 100 طالبا فى بعض المدارس وتضع وزارة التربية والتعليم حلول كثيرة بشكل مؤقت لحل الأزمة منها دخول بعض المدارس الخدمة باجمالى13 ألف فصل خلال العام الدراسى الجديد، وايضا تطبيق نظام الفترتين وإعادة توزيع الطلاب على المدارس المحاورة الأقل كقافة، وتقليل الكثافات الطلابية من خلال وضع فصول مجهزة متنقلة داخل المدارس.

3 - تجهيز المدارس بالبنية التكنولوجية والفايبر، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حاليا على تجهيز فصول الصف الثانى الثانوى بالشاشات التفاعلية داخل الفصول استعدادا لدخول العام الدراسى الجديد لاستفادة الطلاب فى الصفين الاول والثانى الثانوى من المحتوى الرقمى وايضا تسليم الطلاب لأجهزة التابلت.

4 - قبول الطلاب فى المدارس الرسمية، كل عام تظهر مشكلة قبول الاطفال فى المدارس التجريبية خاصة من وصلوا سن الخامسة فما فوقها، وتعد هذه المشكلة من أكبر المشكلات التى تعانى منها المديريات التعليمية والمدارس خاصة مع عدم وجود أماكن شاغرة لتحويلها لقاعة لرياض الأطفال لاستقبال الطلبة فى الروضة.

5- طباعة الكتب المدرسية، تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على وصول الكتب المدرسية إلى الطلاب مع انطلاق الدراسة فورا حتى لا يشتكى أولياء الأمور والطلاب مع عدم وصول الكتب، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طباعة أكثر من 90% من كتب العام الدراسى الجديد لجميع الصفوف الدراسية.