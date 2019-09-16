766 فصلا جديدا لخفض الكثافة الطلابية بالإسكندرية

أكد يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصل ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات فى الفصول مطلع العام الدراسى 2019 _ 2020، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمى و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية، إلى أن المديرية على أنهت الإستعداد لبدء العام الدراسى الجديد لباقى المراحل الدراسية فى يوم 21 سبتمر، مؤكدا على أهمية تفعيل بنك المعرفة المصرى والترويج له لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للطالب والمعلم وولى الأمر والعمل على مسايرة للتطور التكنولوجي، لافتا إلى وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، موجها بتسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية ، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة، وتوزيع الجدول المدرسى والإشراف اليومى ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها فى صدر السجلات، وتفعيل مجموعات التقوية وفقا للقرار الوزارى بشأن مجموعات التقوية

وعلى الصعيد ذاته أشار القائم بأعمال مدير المديرية إلى عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فورى وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبى مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس فى الإعلانات وعدم إلزام ولى الأمر بشراء الزى المدرسى من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزى حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولى الأمر، وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.

ولفت الديب إلى أنه تم تفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضى حرصًا على سلامتهم.

وشدد على حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وعلى ضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات بالإدارات الأكثر عجز، وفقا القرار الوزارى بشأن توزيع اعضاء هيئة التعليم و الإداريين و الخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات و المديريات، مؤكدا على أنه تم تدريب المعلمين للمواد التى تدرس بالغة الإنجليزية لرفع الكفائة المهنية فى مواد التخصص مهارات اللغة الإنجليزية و تدريب المعلمون أولا لمعلمى المدارس الرسمي لغات والمدارس الخاصةبالإسكندرية.

جاء ذلك جاء فى إطار السعى لخفض الكثافات داخل مدارس الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين و بناء على تكليفات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية لمديرية التربية والتعليم بإعادة تجميل مدارس الإسكندرية مع بدء العام الدراسى الجديد وإزالة صناديق القمامة من محيط المدارس وتخفيف كثافة الطلاب فى الفصول، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس والتأكد من جاهزيتها للعام الدراسى الجديد.