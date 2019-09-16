6 معلومات عن المنحة الأمريكية لدعم التعليم والزراعة

كتب عبد الحليم سالم

تساهم منظمة اليوساد بتقديم منح لتطوير العديد من القطاعات فى مصر منها التعليم والزراعة تعرف عليها فى 6 معلومات.

1 - رصدت أمريكا منحة إضافية بـ16.5 مليون دولار لدعم التعليم الأساسى والصناعت الزراعية.

2 - تم تعديل اتفاقيتين ثنائيتين للمساعدات وقعتهما مصر مع الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تعزيزاً للدعم المستمر من الشعب الأمريكى لجهود التنمية فى مصر.

3 - ستتيح الاتفاقيتان للشباب المصرى إمكانية الحصول فرص تعليمية متميزة فضلاً عن مساعدة المزارعين المصريين فى الوصول بحاصلاتهم الزراعية إلى الأسواق العالمية.

4 - من خلال الاتفاقية الثنائية للتعليم الأساسي، تدعم برامج الوكالة الأمريكية إصلاح التعليم بوزارة التربية والتعليم ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات الاقتصاد الحديث.

5 - تسهم تلك البرامج فى تدريب المعلمين على مساعدة الطلاب بشكل أفضل على تحسين مهارات التفكير النقدى ومهاراتهم العملية.

6 - تسهم الاتفاقية الثنائية للأعمال الزراعية فى تشجيع المزارعين فى صعيد مصر والدلتا على زراعة محاصيل متميزة قابلة للتسويق تستوفى المعايير الدولية للتصدير.