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17 مكتب "تموين مميز" لتسهيل الخدمات للجمهور بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:13 ص
17 مكتب "تموين مميز" لتسهيل الخدمات للجمهور بالشرقية.. اعرف التفاصيل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين تبذل جهودا مكثفة لتطوير الخدمات فى مكاتب التموين، لسرعة حل مشكلات المواطنين.

وأوضح المحافظ لـ " اليوم السابع "، أنه تم تطوير 8 مكاتب وجعلها تعمل إلكترونى، ذلك ضمن خطة تستهدف 17 مكتبا كمرحلة أولى فى الزقازيق ومركز الزقازيق ومنيا القمح و بلبيس و فاقوس، على أن يتم تطوير 127 مكتب تموين بنطاق المحافظة تبعا.

وأشار إلى أن مكاتب التموين تم تحويلها لمراكز خدمة متميزة، لتقديم خدمات للمواطنين من بدل فاقد أو تالف، إصدار فصل إجتماعى، إضافة الزوجة، تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى، الخصم والإلغاء والتظمات وإصدار بطاقة قرار 78 لسنة 2017 جميعها بطريقة إلكترونية.

 


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