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133.6 مليار دولار مساهمة متوقعة لقطاع السياحة الاماراتى بالناتج المحلى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:41 م
133.6 مليار دولار مساهمة متوقعة لقطاع السياحة الاماراتى بالناتج المحلى دبى ارشيفية
وكالات

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 توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة ارتفاع نسبة المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار أمريكي بنسبة 4.2% سنويا بحلول عام 2028  ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .
 
ويدعم هذه التوقعات بشكل جزئي ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى المنطقة للحضور والمشاركة في الفعاليات والأحداث الرياضية والسياسية الكبرى والمهرجانات الثقافية والحفلات الموسيقية فضلا عن المعارض المتخصصة في قطاع السفر.
 
وفي هذا الصدد .. قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن الفعاليات والأحداث في مختلف القطاعات باتت أحد العوامل الرئيسية لجذب المزيد من السائحين والزوار من الخارج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم على مدى الأعوام الأخيرة .
 
ولفتت كورتيس إلى أن معرض سوق السفر العربي 2020 الذي ييستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2020 سيسلط الضوء بشكل رئيسي على تأثير الأحداث والفعاليات الكبرى على نمو قطاع السياحة في المنطقة وكيفية إلهام صناعة السفر والضيافة حول أهمية الجيل التالي من الأحداث حيث يجمع المعرض تحت سقف واحد كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في قطاع السفر ويتيح لهم الفرصة لعقد الاجتماعات وإبرام الصفقات التجارية على مدى أربعة أيام.

دبى

المجلس العالمي للسفر

لقطاع السياحة

الامارات

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