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وول ستريت جورنال: المسؤولون السعوديون يدرسون إرجاء طرح أرامكو

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:46 م
وول ستريت جورنال: المسؤولون السعوديون يدرسون إرجاء طرح أرامكو حريق ارامكو
رويترز

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نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن المسؤولين السعوديين يبحثون إرجاء الطرح العام الأولي لشركة أرامكو بعدما تسببت هجمات على منشأتين للشركة في خفض كبير للإنتاج.
 
ومن المتوقع أن تواصل الشركة تقديم عروضها التوضيحية للمحللين وعقد الاجتماعات مع المصرفيين كما كان مقررا. غير أن مسؤولي الطاقة السعوديين والمدراء التنفيذيين لأرامكو يبحثون تعديل مواعيد الطرح الأولي إلى أن تستعيد الشركة مستويات إنتاجها الطبيعية.
 
وأفاد التقرير أن مناقشة تغيير الجدول الزمني للطرح مقصورة على المسؤولين السعوديين ومدراء أرامكو التنفيذيين.
 
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية يوم السبت مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتي نفط لأرامكو.
 
وأوردت رويترز قبل أيام أن أرامكو التي تديرها الدولة كانت تخطط لطرح واحد بالمئة من أسهمها في بورصة الرياض قبل نهاية العام الحالي و1% أخرى في 2020.
 
وبناء على قيمة مفترضة تبلغ تريليوني دولار ترغب أرامكو السعودية في تحقيقها، فإن قيمة طرح واحد بالمئة ستبلغ 20 مليار دولار.

ارامكو

جماعة الحوثي

السعودية

نفط

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