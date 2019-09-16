سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة الطاقة الذرية: نوفر الخبرات اللازمة للبرامج النووية ونطور العلاج الإشعاعى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:38 ص
وكالة الطاقة الذرية: نوفر الخبرات اللازمة للبرامج النووية ونطور العلاج الإشعاعى وكالة الطاقة الذرية ـ صورة أرشيفية
فيينا(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد كيرونيل فيروتا المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام الوكالة بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومنها توفير الأمن والسلامة وحماية الزراعة والمناخ وتوفير العلاج الفعال لمرضى السرطان.

وأشار فيروتا - فى كلمته اليوم الاثنين، أمام المؤتمر العام 63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية - إلى أن الأمين العام السابق يوكيا أمانو رحل فى وقت دقيق من عمر الوكالة وسوف نستمر على دربه فى تحقيق السلام والاستخدام الأمن للطاقة الذرية.

وأضاف أن مباحثاته فى إيران قبل أيام أكدت ضرورة التزام طهران بكافة الالتزامات الدولية تجاه الاستخدام السلمى للطاقة النووية ونفس الأمر فيما يخص وضع الطاقة النووية فى كوريا الشمالية.. موضحا أن الوكالة جاهزة لتقديم خبراتها لدعم الطاقة النووية فى كل دول العالم.

وذكر أن مؤتمرات الوكالة تحرص على تأكيد دور التكنولوجيا والعلوم المتطورة فى تطوير قدرات التعامل مع الطاقة النووية وتحسين الزراعة والغذاء وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة النووية.

وشدد على أن مكافحة مرض السرطان فى بؤرة اهتمام وبرامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تحسين التشخيص وتطوير العلاج الإشعاعى الفعال.

ولفت إلى أهمية دعم جهود خفض انبعاثات الكربون وزيادة دور الطاقة النووية فى مزيج الطاقة العالمي.

 


وكاله الطاقه الذريه

البرامج النوويه

العلاج الاشعاعى

الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة