وفد أمريكى يزور المنطقة الأثرية بتل العمارنة بالمنيا

كتب فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفداً سياحياً قادماً من أمريكا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة .

وأضاف المحافظ أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتي تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحاً أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التي تليق بها، خاصة أنها تحوي بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية .

وأكد فى بيان على تكاتف جميع الجهات الأمنية والتنفيذية لإرساء قواعد الأمن والأمان، موجهاً مدير السياحة بتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه ، أوضح الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا أن برنامج الوفد يتضمن زيارة منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس .