وزير طاقة الإمارات :مستعدون للتعاون مع السعودية لمواجهة أي اضطراب لإمدادات النفط

وكالات

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة استعداد الإمارات الكامل للتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمواجهة أي اضطراب محتمل لإمدادات النفط.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المزروعي قوله : " تواصلنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عقب وقوع العمل الإرهابي والتخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو لتقديم الدعم الفني واللوجستي، وأضاف :" نحن فريق عمل واحد والتعاون مستمر" .

وأكد في تصريحه الذي جاء على هامش الاجتماع التجاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم بين فعاليات الأعمال والقطاع الخاص لكل من دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا ..ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على تخطي تبعات هذا الحادث الإرهابي.

وأشار المزروعي إلى أن المملكة العربية السعودية لديها تأثير كبير في مشهد الطاقة العالمي كونها تنتج نحو 10 % من إنتاج العالم من النفط وهو ما انعكس على سوق النفط العالمي بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10% بعد اليوم الأول من استهداف مجمع أرامكو الذي يعد الأكبر في العالم للمصافي والبتروكيماويات.

ولفت إلى أنه من المبكر الدعوة لاجتماع طارئ لأوبك على خلفية استهداف أرامكو بعمل إرهابي تخريبي إلا في حال طلب المملكة العربية السعودية، مؤكدا التزام الإمارات بقرارات أوبك وأنها لن تتخذ أي إجراء إلا وفق العمل ضمن منظمة "أوبك".

وأشاد وزير الطاقة والصناعة بالتعامل الاحترافي لفرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية مع الحادث الإرهابي والتصدي بنجاح للحرائق في معاملها والذي لم يسفر عنه وقوع ضحايا وهو ما يعكس الجاهزية التامة في المملكة للتعامل مع هذه الأحداث الطارئة.