وزير خارجية فرنسا يؤكد دعم عملية السلام فى السودان

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أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، دعم بلاده علمية السلام فى السودان، ومطالب الخرطوم رفع أسم السودان من اللائحة الأمريكية للإرهاب.

وقال وزير الخارجية الفرنسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته السودانية، أسماء عبد الله، فى القصر الجمهورى، عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن فرنسا ستقدم 60 مليون يورو، إلى السودان، منها 15 مليونا ستدفع بشكل فورى، من أجل دعم التحول الديقراطى الجارى، فى البلاد.

وعقد الوزير الفرنسى مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السودانية، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والبرهان، ومن المقرر أن يلتقى فى وقت لاحق اليوم نشطاء الثورة السودانية، قبل مغادرة الخرطوم، الليلة.