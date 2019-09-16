سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية باكستان: شعبنا بأكمله يقف وراء قواته المسلحة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:04 ص
وزير خارجية باكستان: شعبنا بأكمله يقف وراء قواته المسلحة وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
إسلام أباد(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى إن الشعب الباكستانى بأكمله يقف وراء القوات المسلحة التى على استعداد تام لمواجهة أى عدوان من جانب الهند.

وأضاف قريشى - فى تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين، أن الشعب الباكستانى البالغ-عدده قرابة 220 مليون نسمة بما فى ذلك الشباب والطلاب والعمال والمزارعين وغيرهم- يقفون جميعا إلى جانب قواتهم المسلحة.

وكان مسئول بالجيش الهندى قد أعلن، فى تصريح نقلته قناة "إن دى تى في" الهندية صباح اليوم، أن باكستان انتهكت مجددا وقف إطلاق النار عبر خط المراقبة فى ولاية "جامو وكشمير" (الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين)

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران، هندى باسم ولاية "جامو وكشمير"، وباكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


باكستان

الجيش الباكستانى

الشعب الباكستانى

الخارجيه الباكستانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

للقطاع الخاص.. خطوات التعاقدات على تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل

لو أم لأول مرة.. اعرفى التغذية الجيدة لطفلك

لو أم لأول مرة.. اعرفى التغذية الجيدة لطفلك

بخطوات بسيطة.. نصائح لتنظيف الحقيبة المدرسية القديمة

بخطوات بسيطة.. نصائح لتنظيف الحقيبة المدرسية القديمة

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تعرف على خطوط سير الأتوبيس الكهربائى بالإسكندرية وتعريفة كل خط × 6 معلومات

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر بمشروع قانون مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة