وزير خارجية باكستان: شعبنا بأكمله يقف وراء قواته المسلحة

إسلام أباد(أ ش أ)

قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى إن الشعب الباكستانى بأكمله يقف وراء القوات المسلحة التى على استعداد تام لمواجهة أى عدوان من جانب الهند.

وأضاف قريشى - فى تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين، أن الشعب الباكستانى البالغ-عدده قرابة 220 مليون نسمة بما فى ذلك الشباب والطلاب والعمال والمزارعين وغيرهم- يقفون جميعا إلى جانب قواتهم المسلحة.

وكان مسئول بالجيش الهندى قد أعلن، فى تصريح نقلته قناة "إن دى تى في" الهندية صباح اليوم، أن باكستان انتهكت مجددا وقف إطلاق النار عبر خط المراقبة فى ولاية "جامو وكشمير" (الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين)

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران، هندى باسم ولاية "جامو وكشمير"، وباكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".