وزير الشئون الإسلامية السعودى: هجوم "أرامكو" يجسد إمعان الأعداء فى إيذاء المسلمين

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أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت "أرامكو" السعودية يجسد إمعان الأعداء في إيذاء المسلمين في دينهم وأمنهم.

وقال آل شيخ - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية واس على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة - إن هذا الهجوم الجبان هو عمل إجرامي خسيس لا ينم عن خلق ولا كرامة ولا دين، بل يدل أن أعداء الوطن يكنّون الكراهية للسعودية".

وأكد أن من يستهدف الحرمين الشريفين لن يتورع عن القيام بمثل هذا العمل الجبان والمدعوم من قبل دول خارجة عن القانون، وصفها بالدول العدوانية والإرهابية، مشيرًا إلى أن المجتمع السعودي ينبذ هذا العمل الجبان من قبل أعداء الوطن.

وأكد أهمية المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس التي تتبين من عنوانه: "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية"، مشددًا على أن تلك الرؤية الفقهية العصرية ضرورة في تلك المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ الأمة الإسلامية.

وأعرب آل الشيخ عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تتصدى للتحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية في إطار الكم الهائل من المعلومات الخاطئة والمغلوطة التي بثتها جماعات الغلو والإرهاب والتطرف بين المسلمين عن الدول وبنائها استمراريتها.