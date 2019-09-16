وزير الدفاع الباكستانى : إسلام آباد لاترغب فى خوض حرب مع نيودلهى

أكد وزير الدفاع الباكستانى برويز ختك ، أن بلاده لاترغب فى خوض حرب مع الهند .
وأضاف المسئول الباكستانى، فى تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، وبثتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن إسلام آباد ستضظر للرد على أى عدوان هندى بشكل مناسب فى حالة إقدام ( نيودلهى ) على شن حرب .
وأشار إلى أن ما أسماه ب"تجاهل " المجتمع الدولى لموضوع "كشمير" يمكن أن يؤدى إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين النوويتين.
وقال، إن الملايين من سكان كشمير يواجهون أسوأ فظائع على يد القوات الهندية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة