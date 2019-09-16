وزير الدفاع الباكستانى : إسلام آباد لاترغب فى خوض حرب مع نيودلهى

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أكد وزير الدفاع الباكستانى برويز ختك ، أن بلاده لاترغب فى خوض حرب مع الهند .

وأضاف المسئول الباكستانى، فى تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، وبثتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن إسلام آباد ستضظر للرد على أى عدوان هندى بشكل مناسب فى حالة إقدام ( نيودلهى ) على شن حرب .

وأشار إلى أن ما أسماه ب"تجاهل " المجتمع الدولى لموضوع "كشمير" يمكن أن يؤدى إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الدولتين النوويتين.

وقال، إن الملايين من سكان كشمير يواجهون أسوأ فظائع على يد القوات الهندية.