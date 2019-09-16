وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن تدرس كل الخيارات لمواجهة الاعتداء على السعودية

كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن وزير الدفاع الأمريكى، قال إن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة الاعتداء على السعودية.

وكانت جماعة الحوثى اليمنية أعلنت السبت الماضى مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتى نفط لأرامكو.

وأوردت رويترز قبل أيام أن أرامكو التى تديرها الدولة كانت تخطط لطرح واحد بالمئة من أسهمها في بورصة الرياض قبل نهاية العام الحالى و1% أخرى فى 2020.

وبناء على قيمة مفترضة تبلغ تريليونى دولار ترغب أرامكو السعودية فى تحقيقها، فإن قيمة طرح واحد بالمئة ستبلغ 20 مليار دولار.