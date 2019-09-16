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وزير الخارجية التونسى يتسلم وثيقة الشروط الأساسية للقمة الـ18 للفرنكفونية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:49 م
وزير الخارجية التونسى يتسلم وثيقة الشروط الأساسية للقمة الـ18 للفرنكفونية وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى
أ ش أ

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تسلم وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، وثيقة الشروط الأساسية للقمة الـ18 للفرنكفونية، التى ستحتضنها تونس خلال نوفمبر القادم، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان، اليوم الاثنين، أن الجهيناوى تسلم الوثيقة من المستشارة المكلفة بالاستراتيجيات والهيئات بالمنظمة الدولية للفرنكفونية ورئيسة اللجنة التوجيهية للقمة السفيرة "فانيسا لاموثى لاتيجنون"، وذلك بمقر الوزارة.

واستعرض الجهيناوى - خلال اللقاء الذى حضره كاتب الدولة للخارجية صبرى باش طبجى ووفد عن المنظمة - ما تم إعداده لعقد هذه القمة، مشيرًا إلى التقدم الكبير فى مجالى الإعداد المادى واللوجستي لهذا الاستحقاق الدولى الهام، إلى جانب الانتهاء من تكوين مختلف اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة.

وأكد التزام تونس بالعمل على تكريس القيم والمبادئ النبيلة التي تأسست عليها المنظمة الفرنكفونية ودعم الروابط التاريخية التى تجمعها بهذه المنظمة التى كان الزعيم "الحبيب بورقيبة" أحد مؤسسيها، كما أكد حرص تونس على أن تكون هذه القمة تاريخية واستثنائية، وأن تساهم بفعالية فى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين بلدان المنظمة وتوحيد العائلة الفرنكفونية.


الخارجيه التونسيه

خميس الجيهناةى

تونس

اخبار تونس

فرنكفونيه

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