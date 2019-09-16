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وزير الاتصالات: مليون مواطن فى بورسعيد يستفيدون من الرقمنة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:31 م
وزير الاتصالات: مليون مواطن فى بورسعيد يستفيدون من الرقمنة جانب من ندوة الغرفة الالمانية
كتب عبد الحليم سالم

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استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الوزارة المستقبلية والمعتمدة من الحكومة لتنمية القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى تدعيم البنية الأساسية فى مجال التكنولوجيا والاتصالات فى مصر، حيث لا تعد كافية حاليا لتلبية طموحاتنا، قائلا سنضاعف قدراتنا العام المقبل .
 
جاء ذلك  خلال كلمته فى لقاء الغرفة الألمانية بحضور سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وإريك شويتزر رئيس الغرف الاتحادية الألمانية ويان نوتر المدير التنفيذى للغرفة بالقاهرة وعدد من أعضاء برلمان براندنبورج فى المانيا ولفيف من رجال الاعمال منهم ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور هانى عازر مستشار الرئيس السيسى.
 
وأضاف الوزير أننا نسعى نحو التحول الرقمى، حيث لدى مصر خطة لتقديم الخدمات الحكومية من خلال منظومة رقمية بداية من محافظة بورسعيد، حيث يستفيد مليون مواطن من الرقمنة، ورقمنة كل الخدمات ثم الانطلاق لبقية المدن .
 
وأشار أن الرقمنة تساعد على تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات، والشمول المالى لنحو مليون مواطن ، لافتا انه سيتم إتاحة تلك الخدمات الحكومية  من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية ومراكز الخدمات الحكومية وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فضلا عن مراكز الاتصالات ومكاتب البريد المصرى.
 
وأوضح أنه تم إطلاق 18 خدمة حكومية رقمية فى إطار العمل على تحويل مدينة بورسعيد إلى أول مدينة رقمية، وسيتم إطلاق باقى الخدمات تباعا لتصل إلى 174 خدمة حكومية.
 
كما أشار إلى أن أبرز مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها الوزارة هو التعاون مع وزارة الصحة فى مشروع تطوير منظومة التأمين الصحى .
 
وفي سياق آخر، استعانت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، لأول مرة  بالروبوت ريكمونا لتقديم عدد من المشاركين فى لقاء الغرفة مساء اليوم، استعرض الروبوت دور الغرفة الألمانية كما يستعرض المعلومات المتاحة عن المشاركين ويتم اجراء مناقشات معهم.
 
روبوت
روبوت

 


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