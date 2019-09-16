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وزارة العدل تبحث خطة نقل 2850 موظفا إلى العاصمة الإدارية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:24 م
وزارة العدل تبحث خطة نقل 2850 موظفا إلى العاصمة الإدارية وزارة العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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قالت مصادر رفعية المستوى، إن وزارة العدل انتهت من وضع خطتها اللازمة لنقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتوقع بدء تطبيقها فى الربع الثانى من عام 2020.

 

وأوضحت المصادر، أن مساعدى وزير العدل لشئون الديوان العام والمكتب الفنى وعدد من القطاعات المسئولين عن موظفى وزارة العدل، قاموا بإطلاع الوزير على كافة محاور خطة نقل الموظفين إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للموظفين على الحواسب الآلية ونظام العمل الالكترونى الذى سيتم تعميمه داخل المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية.

 

وكشفت المصادر، أن عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية من وزارة العدل بلغ ما يقرب من 2850 موظفا، حيث سيتم اختبار الموظفين الذين سيتم ترشيحهم للعمل بالعاصمة الإدارية والذى يعتمد على معرفة مدى قدرتهم على التعامل بالنظام إلكترونى، فضلا عن الخبرة والكفاءة ومهارة.


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