ورش عمل لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بالمنيا

كتب فريق المحافظات

عقد مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، اجتماعا مع فريق عمل وحدة السكان والمجلس القومى للسكان بمحافظة المنيا،وذلك تحت رعاية اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع، وسعيد قاسم، مدير عام التنسيق بالمجلس القومى للسكان.

قال المحافظ إن المشروع أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر "UNFPA"،ويتم تنفيذه فى خمس محافظات كمرحلة أولى وهى " المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج - القليوبية".

وأكد المحافظ فى بيان على أهمية تطبيق مشاريع وبرامج التوعية بخطورة القضية السكانية، وتفعيل البرامج الإعلامية والتوعوية، ونشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية، ووضع خطط للوصول إلى الأهداف المنشودة، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تحقيق استجابة سريعة للقضية السكانية من خلال منهج متكامل بالتعاون مع المجلس القومى للسكان.

وأضاف محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، أن المحافظة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لمسئولى وحدة السكان الرئيسية والوحدات الفرعية بالمدن خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع، أن الهدف من زيارة محافظة المنيا بناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية، وعمل مقابلات ومناقشات حول الهيكل التنظيمى للوحدات على مستوى المحافظة للوصول إلى فهم واضح وتوافق حول المهام المتوقعة وآليات التنسيق والتنفيذ، والاجتماعات الدورية لمجموعة العمل، وآليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، والإشراف على عملية اختيار الشباب المشارك فى المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب فى كل منهما، وبناء قدرات فرق العمل بالوحدات الفرعية للسكان والمجلس القومى للسكان وإعداد مؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة للربع الأخير من الخطة بما يتضمن أنشطة المتابعة وإعداد التقارير، وتحديد الإمكانيات المعلوماتية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميدانى للتعرف على احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق أهداف المشروع.

وأشار بشر طاهر، مدير المكتب الفنى بالمحافظة، ومدير وحدة السكان بالمحافظة، إلى أن الورشة ستتضمن عرض أفكار المشروع و أهدافه والهيكل التنظيمى للمشروع وآليات العمل وسبل التنسيق والشراكات مع الجهات المعنية والتعرف على أساليب المتابعة والتقييم، وأساليب عرض المعلومات ومناقشة خطة العمل مع فريق العمل وتحديد الاحتياجات التدريبية للمشاركين فى المشروع خلال الفترة القادمة.