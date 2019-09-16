واقعة فساد جديدة يكشفها برنامج "لمبة" ردا على المقاول الهارب محمد على

سخر الصحفى لؤى الخطيب، فى الحلقة الـ 32 من برنامج "لمبة" المذاع عبر "يو تيوب"، من المقاول الهارب محمد على، فى حلقة جدية بعنوان بالدليل القاطع.. واقعة فساد جديدة يكشفها برنامج لمبة.

وكشفت الحلقة الجديدة تناقض المقاول الهارب فى تصريحاته التى يدلى بها فى مقاطع الفيديو التى يقوم ببثها، مشيرا إلى أنه فى الفيديو الأول الذى قام ببثه أكد حول عدم حصوله على مستحقاته من الجيش، قبل أن يعود فى فيديو آخر قام بنشره 11 سبتمبر ليؤكد أنه حصل على مستحقاته، وانه اختلق هذه المشكلة.