هيئة سوق المال السعودية تغرم شركة "ثمار" 80 ألف ريال لمخالفتها قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضى بفرض غرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعى (ثمار)، لمخالفتها المادة 65 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم التزامها بتزويد الهيئة والافصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2018 خلال المهلة النظامية المحددة إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 23 إبريل.

كما غرمتها الهيئة، بحسب بيان صحفى اليوم الاثنين، بسبب مخالفتها الفقرة (ب) من المادة 46 من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5977/5/7) وتاريخ 20 سبتمبر، وذلك لعدم تزويدها الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018 خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم فى موعد أقصاه 40 يوم تقويمى من نهاية سنتها المالية الذى يوافق 9 فبرايلر الماضى، ومخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية فى 31 مارس الماضى خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التى تشملها تلك القوائم، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 27 يونيو الماضى.