هزاع وذياب بن زايد وزايد بن حمدان يقدمون العزاء في الشهداء ..فيديو

وكالات

قدم الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يرافقه الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، واجب العزاء في شهداء الإمارات سعيد أحمد راشد المنصوري، وناصر محمد حمد الكعبي، وزايد مسلم سهيل العامري وصالح حسن صالح بن عمرو، الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وذكرت وكالة أنباء الاماارت إعرابهما خلال زيارتهما مجالس العزاء في منطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين ومنطقتي الشوامخ وبني ياس في أبوظبي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الشهداء، داعين الله العلي القدير أن يشملهم بواسع رحمته ورضوانه وينزلهم منازل الصديقين والأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

فيما قدم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري، وصالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال زيارته اليوم مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين ، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار و أن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.