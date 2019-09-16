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نيويورك ثانى ولاية تحظر بيع السجائر الألكترونية لأضرارها الصحية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:35 م
نيويورك ثانى ولاية تحظر بيع السجائر الألكترونية لأضرارها الصحية تحذيرات عالمية لمنع تدخين السجائر الالكترونية
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة Thesun البريطانية، أنه بعد وفاة 6 أشخاص نتيجة الاصابة بأمراض رئوية حادة، بسبب تدخين السجائر الالكترونية، حذرت الهيئات الصحية العالمية من استخدام السجائر الالكترونية، حيث قامت مدينة نيويورك بحظر بيعه السجائر الالكترونية ومنتجاتها، كثانى ولاية بعد متشجان.

وقالت الصحيفة: لقد حظرت نيويورك جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهة لأن الأبخرة مرتبطة بـ 6 وفيات على الأقل من الأمراض الرئوية الغامضة.

وحذر حاكم الولاية "أندرو كومو" من أن تدخين السجائر الألكترونية أمر خطير، وانتقد النكهات المعروضة للبيع، بما في ذلك العلكة" اللبان" الفقاعية والحلوى القطنية.

مخاطر السجائر الالكترونية
مخاطر السجائر الالكترونية

وأضاف أنه يشعر بالقلق من الفواكه، أو السوائل الإلكترونية الحلوة التي تدفع الشباب إلى الحصول المخدرات على النيكوتين وتجعلهم مدمنين.

وأعلن عن خططه لسن حظر على مستوى الولاية يوم الأحد، وقال: " إنها فعالة للغاية في استهداف الشباب"،ويترتب على ذلك ارتفاع حاد في أمراض الرئة الغامضة، والمهددة للحياة، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بالأبخرة على مدار الصيف.

في الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن وفاة 6 أشخاص بسبب أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

نيويورك تحظر بيع السجائر الالكترونية
نيويورك تحظر بيع السجائر الالكترونية

مرض غامض..

وقالت الصحيفة: ظهر أكثر من 450 شخصًا، معظمهم يتمتعون بصحة جيدة وفي سن المراهقة أو العشرينات، في المستشفيات يعانون من صعوبات في التنفس، وكانوا يعانون أيضا من القيء والحمى والتعب لعدة أيام سابقة.

وأضافت: انتهى الأمر بهم فى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي لعدة أسابيع، ولا يزال المحققون يحاولون فهم أسباب المرض.

حظر بيع منتجات السجائر الالكترونية
حظر بيع منتجات السجائر الالكترونية

وفي الوقت نفسه، حذر مسئولو الصحة الناس من شراء منتجات السجائر الالكترونية "vaping" في الشارع أو استخدام زيت مشتق من الماريجوانا.

وفي نيويورك، قال كومو، إن مفوض الصحة بالولاية هوارد زوكر سيحظر رسميًا من السجائر الإلكترونية المنكهة إلى جانب التبغ والمنثول خلال اجتماع طارئ لمجلس تخطيط الصحة العامة في الولاية هذا الأسبوع.

وبموجب قانون الولاية، يمكن للمجلس التصويت لإصدار أو تعديل بعض اللوائح التي تؤثر على الصحة العامة.

وستكون نيويورك الدولة الثانية في البلاد التي تطبق مثل هذا الحظر، وقد فعلته ميشيجان في وقت سابق من هذا الشهر.

حظر ترامب..

من جانبها أعلنت إدارة ترامب عن خطط لإزالة جميع السجائر الإلكترونية المنكهة من أرفف المتاجر، حيث تحظر مبيعات السجائر الإلكترونية في نيويورك للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، وسترتفع إلى 21 عامًا في نوفمبر.

وتمكنت هيئة الاغذية الأغذية والأدوية الامريكية  (FDA) من حظر النكهات التي تستخدم فى السجائر الألكترونية" التبخير"، منذ عام 2016، لكنها لم تتخذ الخطوة، حيث يبحث المسؤلون ما إذا كانت النكهات يمكن أن تساعد مدخني السجائر للإقلاع عن التدخين من عدمه.


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