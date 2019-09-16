نيابة باب الشعرية تأمر بفحص عينة من 25 طن سلع غذائية مجهولة للتأكد من سلامتها

كتب سليم على

طالبت نيابة باب الشعرية الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة بأخذ عينة من 25 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة مسئول مخزن، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من سلامتها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا من ضباط مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازته كمية قدرها (25,800) طن سلع غذائية "دقيق - عسل جلوكوز - مسلى" معبأة داخل أجولة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وقررت النيابة فى وقت سابق بالتحفظ على المضبوطات، وطالبت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه.