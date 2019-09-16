نيابة القاهرة الجديدة تطلب التحريات وتستدعى ضحايا السرقة بالإكراه

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، و تفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء المجنى عليهم بواقعة ضبط متهمين تخصصا فى سرقة المواطنين بالإكراه، بالقرب من إحدى الكمبوندات الشهيرة ، وكشفت التحريات أن المتهمين هم "بدوى. س"، و"محفوظ.ع"، عاطلين.

واعترفا المتهمين بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة القاهرة الجديدة، وتمكنوا من ارتكاب أكثر من 5 وقائع باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، كما تمكنوا من سرقة هواتف محمولة وفيزا كارت ومبلغ مالى.

وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بسرقتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة بالأماكن التى شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.