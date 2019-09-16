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نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يفتتح الاجتماع الوزارى حول الهجرة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:24 م
نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يفتتح الاجتماع الوزارى حول الهجرة السفير حمدى لوزا
كتب أحمد جمعة

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افتتح السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية – نيابة عن وزير الخارجية – اليوم الاثنين، الاجتماع الوزارى الذى ينظمه الاتحاد الافريقى فى مصر بشأن الهجرة.

أكد نائب وزير الخارجية، على الأهمية التي توليها مصر إلى حوكمة الهجرة، على نحو يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، والحاجة إلى الاهتمام والاستثمار فى البيانات وإحصاءات وأبحاث الهجرة، باعتبار أن صنع السياسات السليمة المرتبطة بالهجرة يستلزم معلومات دقيقة وتفصيلية بشأنها.

الحضور خلال الاجتماع الوزارى الأفريقى حول الهجرة
الحضور خلال الاجتماع الوزارى الأفريقى حول الهجرة

وقد تم خلال الاجتماع الوزارى، إقرار تقرير المنتدى الافريقى الخامس للهجرة الذي عقد يومي 14 و15 الجاري بالقاهرة، والاتفاق على آلية انعقاد المنتدى، لضمان استمراريته وإسهامه فى تعزيز جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ تعهداتها بموجب العهد الدولي لهجرة آمنة. 

صورة جماعية للمشاركين فى الاجتماع
صورة جماعية للمشاركين فى الاجتماع

كما تم اعتماد المقترح المصرى، بشأن إجراء مسح إحصائى للهجرة على المستوى القاري لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات المستخدمة فى أبحاث الهجرة ومعالجة الفجوات القائمة فى هذا المجال.

هذا، وتستضيف مصر فى يناير المقبل المنتدى الدولى الثانى لإحصاءات الهجرة، والذى يعد أكبر محفل دولى لبحث هذا الموضوع، ومن المقرر أن يتناول المنتدى أهم التحديات التى تواجه توفير بيانات دقيقة حول الهجرة، وسيتضمن جلسة خاصة تناقش كيفية دعم قدرات الدول الافريقية فى هذا المجال.


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الهجره

الهجرة غير الشرعية

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