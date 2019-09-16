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نائب رئيس "المجتمعات العمرانية"يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:37 ص
نائب رئيس "المجتمعات العمرانية"يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، رافقه خلالها، المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولي جهاز المدينة.

وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته التفقدية، بالمرور على أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة المحور الشرقي بالمدينة، موجها بدفع وتكثيف العمل بالقطاع الشمالي بالطريق، ومشيداً بما تم تنفيذه بمراحل المحور الرابط بين القطاع الشمالي والجنوبي للمدينة، مؤكدا أن الانتهاء من المحور يأتي من ضمن الأولويات خلال الفترة الحالية، نظراً لأهميته وإرتفاع الكثافات المرورية بالطريق.

واستكمل نائب رئيس الهيئة، جولته بتفقد مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، حيث تفقد عدداً من العمارات الجاري تنفيذها بمشروع "سكن مصر"، كما تفقد مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، وقام بالمرور على أعمال تشطيبات عينات إحدى الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع والعنصر المائي، ومنطقة الخدمات، موجهاً بضرورة فصل موقع العمل بالمرحلة الأولى عن المرحلة الثانية، لتمكين الحاجزين من إستلام الوحدات المخصصة لهم في أسرع وقت.

 كما تفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع دار مصر (المرحلة الثانية) للإسكان المتوسط، وأشاد بأعمال "اللاند سكيب"المنفذة بالمشروع، وتفقد مبنى رياض الأطفال بمدرسة النيل، وأبدى رضاءه عن مستوى التشطيبات و التجهيزات بالمبنى، وكذا تفقد منافذ الخير للسلع الغذائية، ومشروع "أطفال وطن"، موجهاً بسرعة الإفتتاح نظراً لجاهزيتها للتشغيل فى أقرب وقت ممكن.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أنه تم الإنتهاء من تنفيذ المنافذ وإجراء القرعة بين المتقدمين، حيث سيتم افتتاح المنافذ خلال الأسبوع الجارى لخدمة سكان مدينة الشروق، وكذا جاهزية مشروع "أطفال وطن" للتشغيل والإفتتاح في أقرب وقت ممكن، عقب وضع الشروط والضوابط التى تضمن حسن تقديم الخدمة للمواطنين، ليكون متنفساً للأسرة بالمدينة لما يشمله من (منطقة ألعاب أطفال - منطقة ألعاب رياضية – مكتبة - كافيتريا ) .

وفى ختام جولته أشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لإزالة أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدن الجديدة، وكذا تحقيق الهدف من إقامة مدن عمرانية نموذجية تضم الخدمات كافة.​

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (1)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (1)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (2)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (2)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (3)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (3)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (4)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (4)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (5)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (5)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (6)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (6)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (7)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (7)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (8)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (8)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (9)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (9)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (10)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (10)

 

نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (11)
نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات بمدينة الشروق (11)

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

مشروع الاسكان الاجتماعى

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