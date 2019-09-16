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ميكس الصداع وعدم وضوح الرؤية إنذار لحالة مرضية .. خد بالك

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:00 ص
ميكس الصداع وعدم وضوح الرؤية إنذار لحالة مرضية .. خد بالك الصداع
كتبت هند عادل

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الصداع حالة قد تصيب الجميع فى أى وقت وبشكل مفاجئ وهو ألم جزئى أو كامل بالرأس، ولكن فى حالة صاحبه حالة عدم وضوح فى الرؤية فذلك علامة على وجود مشكلة صحية تتطلب تدخلا طبيا فوريا.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" عادة ما يكون يصاحب الصداع وعدم وضوح الرؤية أعراض إضافية، قد يكون لبعض هذه الحالات مضاعفات خطيرة.

فهناك مجموعة واسعة من الحالات الطبية يمكن أن تسبب الصداع وقد تسبب العشرات من الحالات عدم وضوح الرؤية، وهناك عدة أسباب لحدوث تلك الحالة أهمها الصداع النصفى والذى يصيب 10٪ على الأقل من سكان العالم،  ويتسبب الصداع النصفي في حدوث ألم شديد يشبه النبض في جزء من الرأس، يعاني حوالي ثلث المصابين بالصداع النصفي أيضًا من اضطرابات بصرية  مثل عدم وضوح الرؤية.

بعض الأعراض الأخرى المصاحبة للصداع النصفي تشمل، حساسية للضوء والصوت، قيء وغثيان، خطوط متعرجة تتحرك عبر مجال الرؤية وغالبًا ما تلمع، فقدان جزئي أو كامل للرؤية، رؤية نقاط أو نجوم أو تمايل أو ومضات من الضوء، رؤية هالة من الضوء حول الأشياء.

الأعراض البصرية للصداع النصفي تميل إلى أن تستمر لمدة ساعة أو أقل معظم الناس يعانون من مشاكل بصرية قبل أن يبدأ الألم  لكن يمكن أن تحدث أيضًا أثناء الصداع نفسه.

سبب آخر للإصابة بهذه الحالة هى انخفاض مستوى السكر فى الدم، حيث ترتفع مستويات السكر فى الدم وتنخفض بشكل طبيعي طوال اليوم وبين الوجبات، إذا كانت مستويات السكر في الدم لدى شخص ما منخفضة للغاية يسبب الصداع وعدم وضوح الرؤية.

تشمل الأعراض والأعراض الأخرى لانخفاض مستويات السكر في الدم ما يلي:

 

    الشعور بالقلق أو العصبية.

    التعرق الغزيز والقشعريرة.

    ارتباك.

    الشعور بالاهتزاز.

    نبضات سريعة.

    الدوخة أو الدوار.

    نعاس.

 


الصداع

عدم وضوح الرؤيه

مرض السكر

الصداع النصفى

اسباب عدم وضوح الرؤيه

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