"مياه الشرب" بأسوان: الدفع بمعدات ثقيلة للتعامل مع الأحواض المنهارة بالنوبة

وأضاف المهندس إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه أصدر تعليمات بخطاب إلى الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف لتكليف إحدى شركات المقاولات لسرعة إصلاح الجسر، موضحا بأن كمية من المياة الناتجة عن الكسر تسربت إلى بعض أراضى واضعى اليد دون أى خسائر.

وكانت أحد جسور محطة الصرف الصحي بمنطقة بلانة تعرضت للانهيار، وهو ما تسبب فى غرق مساحات كبير من الزراعات المجاورة للمحطة وكذلك عدد من المنازل - جارى حصرها - وتم قطع مياه الشرب عن القرى القريبة القريبة من محطة الصرف الصحى.