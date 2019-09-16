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"مياه الشرب" بأسوان: الدفع بمعدات ثقيلة للتعامل مع الأحواض المنهارة بالنوبة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:40 م
"مياه الشرب" بأسوان: الدفع بمعدات ثقيلة للتعامل مع الأحواض المنهارة بالنوبة انهيار جسر - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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قال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بأسوان، إنه فور إخطاره بواقعة انهيار أحد الجسور الترابية بمحطة صرف بلانة، تم الاستعانة والدفع بالمعدات الثقيلة للتعامل مع الكسر وسد الجزء المنهار، لوقف التسريب بالتنسيق مع مديرية الرى.

 

وأضاف المهندس إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه أصدر تعليمات بخطاب إلى الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف لتكليف إحدى شركات المقاولات لسرعة إصلاح الجسر، موضحا بأن كمية من المياة الناتجة عن الكسر تسربت إلى بعض أراضى واضعى اليد دون أى خسائر.

 

وكانت أحد جسور محطة الصرف الصحي بمنطقة بلانة تعرضت للانهيار، وهو ما تسبب فى غرق مساحات كبير من الزراعات المجاورة للمحطة وكذلك عدد من المنازل - جارى حصرها - وتم قطع مياه الشرب عن القرى القريبة القريبة من محطة الصرف الصحى.


محطة صرف بلانة

الصرف الصحى

النوبة

اسوان

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