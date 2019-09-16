موريتانيا تعرب عن استعدادها للتعاون فى مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر

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أكد وزير الداخلية الموريتانى، محمد سالم ولد مرزوق، استعداد بلاده للتعاون محليا وإقليميا ودوليا مع جميع الهيئات والمنظمات الدولية ، العاملة فى مجالات مكافحة المخدرات ، والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم ذات الصلة.

وأعرب وزير الداخلية، خلال لقائه، اليوم الإثنين، فى نواكشوط، أنطونيو مازيتلى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجرائم ، عن استعداد بلاده لمواصلة وتعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة فى هذا الشأن ، وذلك فى إطار استراتيجية البلاد الهادفة إلى لعب الدور المنوط بها فى إطار المنظومة الدولية للقضاء على هذا النوع من الجرائم التى تعرض مستقبل الشعوب للخطر.

وأضاف أن موريتانيا تستعد لتولى رئاسة مجموعة الدول الخمس بالساحل خلال شهر فبراير القادم ، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بشكل جيد للتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة فى مجال مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

ومن جانبه، أكد المسؤول الأممى، دعم الأمم المتحدة لجهود الحكومة الموريتانية ، فى إطار علاقات التعاون الوثيق فى مجالات مكافحة المخدرات ، وغيرها من الجرائم ذات الصلة.