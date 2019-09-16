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موجز المحافظات.. سباك اشترك مع 3 آخرين لقتل طليقته ووالدتها وابنتها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:18 م
موجز المحافظات.. سباك اشترك مع 3 آخرين لقتل طليقته ووالدتها وابنتها حبس - أرشيفية

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تفاصيل أبشع جريمة قتل بالأقصر.. سباك اشترك مع 3 آخرين لقتل طليقته ووالدتها وابنتها لسرقة إيصالات أمانة وقعها بعد الطلاق بـ150 ألف جنيه.. سرق مشغولاتهم الذهبية وأضرم النار بالمنزل.. وكاميرات المراقبة تحدد الجناة

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صور.. إجراء أول عملية زراعة كبد بالمجان بجامعة الزقازيق.. فريق طبى أجرى العملية لمواطن تبرعت له زوجته بفص كبد.. أب فقد نجليه على يد الإخوان تبرع بـ9 مليون جنيه لتجهيز مركز الكبد

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صور.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يواصل نجاحاته فى المنوفية.. إيناس: الجهاز ساعدنى فى تطوير مشروع العمر.. حصلت على قرض بقيمة 32 ألف جنيه وأصبح رأس المال 100 ألف.. وتؤكد: وفرت فرص عمل لـ15 سيدة بمرتب 2000 جنيه

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محافظ أسيوط يزور مصابى حادث تصادم طريق أبنوب الصحراوى الشرقى.. صور

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صور.. إزالة التعديات على أراضى الدولة ببرج العرب غرب الإسكندرية

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محافظ بنى سويف يمهل مسؤولى التعليم 48 ساعة لاستكمال تجهيزات المدارس

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محافظ قنا: 2252 منتفعه خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمى

اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا

 

صور.. بدء موسم جنى القطن بأسيوط.. "الزراعة": 2900 فدان مزروعة وتوفير كافة الإمكانيات للفلاح لجمع محصوله

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