الرئيسية حوادث موجز الحوادث.. ضبط ماسح أحذية يستقطب الباعة لبيع أعضائهم بوسط القاهرة الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:51 م تجارة اعضاء - أرشيفية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم السبت عددا كبيرا من الأخبار المتعلقة بنشاط رجال الأمن نرصد منها ما يلى: القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية محمود الخطيب يقاضى "سبورتا" للملابس الرياضية.. رئيس النادى الأهلى يطالب الشركة بتعويض 25 مليون جنيه بسبب فسخها التعاقد بإرادة منفردة.. والمحكمة الاقتصادية: تعذر إتمام الصلح.. وإحالة القضية لمحكمة شمال القاهرة سقوط أخطر لص لسرقته 424 ألف جنيه بعد كسر زجاج 7 سيارات بالتجمع سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر والشركات بعابدين تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية " الانضمام لجماعة تكفيرية" لجلسة 23 سبتمبر تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية جبهة النصرة" لـ 27 أكتوبر موجز الحوادث الخطيب تجارة الاعضاء شركة سبورتا ماحكمة خلية جبهة النصرة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا 1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟ مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023 شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية "الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات "بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية المزيد من Trending Plus
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