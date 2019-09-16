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منظومة التأمين الصحى: المركز الصحى ببورسعيد يخدم 10 آلاف أسرة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:05 م
منظومة التأمين الصحى: المركز الصحى ببورسعيد يخدم 10 آلاف أسرة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن المراكز الصحية فى محافظة بورسعيد المدرجة بالمنظومة تستهدف توفير الخدمة الصحية لـ 10 آلاف أسرة.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن المراكز تستقبل المواطنين من 8 صباحا وحتى 8 مساء وتقدم جميع الخدمات مجانا بالإضافة إلى أن التسجيل يكون مجانا طول الوقت وتابعت : لايوجد خدمة إلا بعد التسجيل مضيفة أن الطوارئ تؤدى للمواطنين طوال الوقت فى المستشفيات .

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن المنظومة الجديدة تكافية وتتحمل الاشتراكات عن غير القادرين.

 


التأمين الصحى

المراكز الصحية

الاسر

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