منظمة خريجى الأزهر تنعى الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه

نعت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، العلامة المحدث الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية صباح أمس الأحد، عن عمر ناهر 78 عامًا، قضى أكثرها فى خدمة العلم والدين.

وأوضحت المنظمة أن الدكتور سعد جاويش رحمه الله كان مثالا للعالم الأزهرى المتمكن فى العلم، والدؤوب على العمل، والمتحلى بالأخلاق الفاضلة الطيبة، وقد أفاد رحمه الله تعالى طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم من خلال مؤلفاته النافعة، ودروسه المتواصلة بالجامع الأزهر الشريف.

وتقدَّمت المنظمة بخالص العزاء لجميع أبناء الأزهر، ولأسرة الفقيد الدكتور سعد جاويش سائلة المولى سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.