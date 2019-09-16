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منظمة خريجى الأزهر تنعى الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:07 ص
منظمة خريجى الأزهر تنعى الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه العالم الجليل الدكتور سعد جاويش
كتب لؤى على

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نعت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، العلامة المحدث الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية صباح أمس الأحد، عن عمر ناهر 78 عامًا، قضى أكثرها فى خدمة العلم والدين.
 
وأوضحت المنظمة أن الدكتور سعد جاويش رحمه الله كان مثالا للعالم الأزهرى المتمكن فى العلم، والدؤوب على العمل، والمتحلى بالأخلاق الفاضلة الطيبة، وقد أفاد رحمه الله تعالى طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم من خلال مؤلفاته النافعة، ودروسه المتواصلة بالجامع الأزهر الشريف. 
 
وتقدَّمت المنظمة بخالص العزاء لجميع أبناء الأزهر، ولأسرة الفقيد الدكتور سعد جاويش سائلة المولى سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
 
كما نعى  الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، العالم الجليل الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وثمن رئيس جامعة الأزهر ما تركه العالم الراحل من مؤلفات وبحوث أثرت المكتبة الإسلامية والعربية؛ إضافة إلى حلقات العلم الشهيرة بالجامع الأزهر وغيره من دور العلم، لتُجَّسد عطاءه العلمى الوفير والمشهود، باعتباره نموذجًا للعالم الأزهري، الذي يعكس بإنتاجه الفكرى الخالد انتماءه للأزهر، عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا.
 
وتقدَّم المحرصاوى بخالص العزاء والمُواساة لكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الفقيد، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
وقد تمت مراسم صلاة الجنازة على الدكتور سعد جاويش أمس فى صلاة الظهر بالجامع الأزهر، بمشاركه زملائه وطلابه من المصريين والوافدين، وسيقام العزاء فى قرية رزق جاويش بكفر الشيخ.
 
يذكر أن الدكتور سعد جاويش أحد أبرز علماء الأزهر الشريف فى علم الحديث وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب المصريين والوافدين وله الكثير من المحاضرات فى أروقة الأزهر الشريف.

 


سعد جاويش

الدكتور سعد جاويش

قرية رزق جاويش

الازهر الشريف

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