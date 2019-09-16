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مكتب التنسيق يفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:13 ص
مكتب التنسيق يفتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية تنسيق - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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فتح مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الباب لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن فى الفترة من اليوم الإثنين، حتى الأربعاء المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التى يحسب على أساسها المجموع الاعتبارى للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتبارى لكل طالب).

 


 

 


تقليل الاغتراب

موقع التنسيق

الشهادات الاجنبية

التعليم العالى

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