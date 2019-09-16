سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار جنوب شرق المكسيك

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:47 ص
مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار جنوب شرق المكسيك الشرطة المكسيكية ـ صورة أرشيفية
مكسيكو سيتى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت تقارير إعلامية فى المكسيك بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار فى حانة بولاية "تاباسكو" الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الأمن العام - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، إن الضحايا سقطوا عندما فتحت مجموعة من المسلحين المجهولين النار داخل حانة تقع قرب مدينة "فيلاهيرموسا" عاصمة ولاية "تاباسكو"، مشيرة إلى أن الدوافع وراء الحادث مازالت غير معلومة.

وتعد هذه الواقعة هى الأحدث فى سلسلة المشاكل الأمنية المزمنة التى يواجهها الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذى تولى السلطة فى شهر ديسمبر الماضى وتعهد بخفض مستويات العنف المرتفعة بالبلاد.

 

 

 


المكسيك

اطلاق نار فى المكسيك

الرئيس المكسيكى

الامن المكسيكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة المكسيكية : إنقاذ 25 شخصا اختطفوا من داخل شركة اتصالات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:35 م

الشرطة المكسيكية تعتقل مهاجرين حاولوا الوصول للحدود الأمريكية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:30 ص

صور.. الشرطة المكسيكية تنتشر بمواقع سرقة خطوط النفط بعد الانفجارات الأخيرة

السبت، 02 فبراير 2019 06:03 ص

صور.. الشرطة المكسيكية تعتقل عشرات المهاجرين قبل العبور للولايات المتحدة

الإثنين، 10 ديسمبر 2018 08:01 ص

الشرطة المكسيكية تطلق الغازات المسيلة للدموع على مهاجرى أمريكا الوسطى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

شاهد فى دقيقة.. راموس يهدد عرش أحمد حسن عميد لاعبى العالم

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

22 هدفا فى 50 مباراة.. حصاد محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

المعارض العقارية الأمل الأخير لإنقاذ مبيعات العقارات بـ2019.. شركات عقارية: تيسيرات جديدة فى السداد لجذب العملاء.. وخبراء: التوسع فى تصدير العقار المصرى الحل لإنعاش القطاع.. وغياب اتحاد المطورون أبرز الإشكاليات

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

عبد الله النجار: من يدمر المرافق العامة ويخرب بلده فجزاؤه النفى منها

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة