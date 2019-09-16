مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار جنوب شرق المكسيك

مكسيكو سيتى(أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية فى المكسيك بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار فى حانة بولاية "تاباسكو" الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الأمن العام - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، إن الضحايا سقطوا عندما فتحت مجموعة من المسلحين المجهولين النار داخل حانة تقع قرب مدينة "فيلاهيرموسا" عاصمة ولاية "تاباسكو"، مشيرة إلى أن الدوافع وراء الحادث مازالت غير معلومة.

وتعد هذه الواقعة هى الأحدث فى سلسلة المشاكل الأمنية المزمنة التى يواجهها الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذى تولى السلطة فى شهر ديسمبر الماضى وتعهد بخفض مستويات العنف المرتفعة بالبلاد.