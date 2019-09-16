سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مفوضة حقوق الإنسان الروسية: تواصل عملية تبادل المحتجزين بين موسكو وكييف

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 06:21 م
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: تواصل عملية تبادل المحتجزين بين موسكو وكييف تاتيانا موسكالكوفا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان "تاتيانا موسكالكوفا"، إن عملية الإفراج المتبادل عن محتجزين روس وأوكرانيين متواصلة.

وأضافت "موسكالكوفا"، فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين،: "أن قضية تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا هى قضية سياسية وتندرج ضمن اختصاص وزارة الخارجية الروسية".

وتابعت قائلة: "ليست مهمتى تشكيل قائمة بهؤلاء المحتجزين الذين يتعين تبادلهم، ولكن يمكننى التنفيذ فى الوقت الذى يوجد فيه اتفاق بين وزارتى الخارجية الروسية والأوكرانية"، مشيرة إلى أنها على علم بأن العمل جار فى هذا الشأن.. منوهة بأنه بهذا الصدد يتعين التوجه إلى وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن مفوضية حقوق الإنسان الروسية وممثل حقوق الإنسان المعتمد للبرلمان الأوكرانى يعملان معًا فى المجال الإنسانى من حيث تقديم المساعدات الطبية، والتحقق من ظروف احتجاز المواطنين الروس فى أوكرانيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد نفذتا مؤخرًا صفقة لتبادل الأسرى والسجناء، أُطلق خلالها سراح 35 مواطنًا مدانًا ومحتجزًا.

 


روسيا

اوكرانيا

تبادل معتقلين

اخبار روسيا

اخبار اوكرانيا

تاتيانا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لقطة نادرة.. البرق يضرب سيارة أثناء سيرها بشارع بنوفوسيبيرسك فى روسيا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:04 م

روسيا تعيد أحد أقمار منظومة "جلوناس" للحياة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:59 م

روسيا تصنع طائرة الركاب الأسرع من الصوت والهند تستعد لتصنيع طائرات "إيل-114"

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:17 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. زعيم كوريا الشمالية يدعو ترامب لزيارة البلاد.. روسيا تستعد لتقليص أيام العمل الأسبوعية لـ4.. وجولة إعادة فى انتخابات تونس بين قيس سعيد ونبيل القروى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة