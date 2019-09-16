مفوضة حقوق الإنسان الروسية: تواصل عملية تبادل المحتجزين بين موسكو وكييف

قالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان "تاتيانا موسكالكوفا"، إن عملية الإفراج المتبادل عن محتجزين روس وأوكرانيين متواصلة.

وأضافت "موسكالكوفا"، فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين،: "أن قضية تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا هى قضية سياسية وتندرج ضمن اختصاص وزارة الخارجية الروسية".

وتابعت قائلة: "ليست مهمتى تشكيل قائمة بهؤلاء المحتجزين الذين يتعين تبادلهم، ولكن يمكننى التنفيذ فى الوقت الذى يوجد فيه اتفاق بين وزارتى الخارجية الروسية والأوكرانية"، مشيرة إلى أنها على علم بأن العمل جار فى هذا الشأن.. منوهة بأنه بهذا الصدد يتعين التوجه إلى وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن مفوضية حقوق الإنسان الروسية وممثل حقوق الإنسان المعتمد للبرلمان الأوكرانى يعملان معًا فى المجال الإنسانى من حيث تقديم المساعدات الطبية، والتحقق من ظروف احتجاز المواطنين الروس فى أوكرانيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد نفذتا مؤخرًا صفقة لتبادل الأسرى والسجناء، أُطلق خلالها سراح 35 مواطنًا مدانًا ومحتجزًا.